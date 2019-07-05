Банк России рассчитывает, что доля безналичных платежей в России через четыре года достигнет 80%. Такую оценку дала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая на Международном финансовом конгрессе.

«У нас с вами сейчас 60% [доля] безнала. Мы хотим получить цифру через четыре года порядка 80%», — сказала представитель регулятора.

Ранее также сообщалось, что к концу 2019 года ожидается рост безналичных платежей в розничной торговле до 64—65%. Каждая четвертая трансакция по картам в России совершается с помощью бесконтактных технологий — 8,1 млрд операций на сумму 5,5 трлн рублей.