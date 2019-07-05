В марте компания утвердила новую дивидендную политику на 2018—2020 отчетные годы.
Участники рынка негативно оценили сделку по приобретению «Ростелекомом» акций компании Tele2.
На днях стало известно, что компания может разместить до 20% акций по 90 рублей и внести свои казначейские акции в обмен на 55% Tele2. Это позволит увеличить долю в операторе до 100%.
«Допэмиссия приведет к размыванию стоимости обыкновенных акций на 17%», — написала в обзоре аналитик «БКС Глобал маркетс» Мария Суханова. При этом, считает она, поддержку акциям «Ростелекома» может оказать дивидендная политика, которую компания обещала сохранить.
В марте компания утвердила новую дивидендную политику на 2018—2020 отчетные годы. Она предусматривает минимальный порог выплат в 75% от чистой прибыли по МСФО, но не менее 5 рублей на акцию в год. Руководство компании пообещало инвесторам, что после покупки Tele2 дивидендная политика не изменится.
Как считают в БКС, в перспективе стоимость бумаг «Ростелекома» может достичь 82 рублей. На данный момент на Московской бирже они торгуются в районе 79—80 рублей, поднявшись с начала года в цене на 8,6%.
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