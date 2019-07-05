Банк для предпринимателей «Точка» разработал открытый API для работы с краудфандинговыми площадками через номинальные счета, говорится в сообщении кредитной организации.

API от «Точки» позволит автоматизировать процесс добавления бенефициаров к номинальному счету, учет денег инвесторов и заемщиков площадки, отправку и возврат денег инвесторам и заемщикам, движение денег между расчетными и номинальными счетами, а также распределение денег заемщика при выдаче займа.

Согласно законопроекту о краудфандинге, в ближайшие годы инвестировать можно будет только безналично, а деньги будут зачисляться на номинальный обособленный расчетный счет в банке. Полученные деньги можно вывести на личный банковский счет или снова стать инвестором проекта.