Мошенничество, совершенное с помощью социальной инженерии в России демонстрирует постоянный рост, сказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в ходе дискуссии на Международном финансовом конгрессе.

«Социальная инженерия в нашей стране приобрела особое распространение, в других странах такого нет или, может быть, они не знают об этом. У нас взрывной уровень. Тенденция плохая, каждый месяц фиксируем все больше и больше случаев», — сказал он.

По словам Кузнецова, жертвами мошенников теперь становятся не только люди пенсионного возраста.

«Кто из граждан жертва? В прошлом, позапрошлом году это были люди старшего поколения. Забирали последние деньги, морально больно было все это разбирать. Сейчас ситуация изменилась, теперь возраст (жертв) 35—40-45 лет. Атаки переместились в сторону этой группы. Люди пожилого возраста начали эти правила (безопасности) соблюдать, а остальные действуют безалаберно», — сказал кузнецов.

«С другой стороны организованные группы. такие группы действуют через форматы кол-центров, часть из них находится в местах не столь отдаленных», — указал он.

По словам Кузнецова, банк использует искусственный интеллект для противодействия мошенникам. «Из 100 попыток предотвращается 96—97. За этот год мы предотвратили убытки клиентов на 18 миллиардов рублей», — сказал кузнецов.