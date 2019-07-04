Законопроект о ведении системы электронного кадрового документооборота на предприятиях планируется внести в правительство в сентябре. Об этом сообщил журналистам в четверг глава Минтруда России Максим Топилин после заседания правительства.

«Я думаю, что мы уже к сентябрю будем готовы выйти в правительство. Мы исходим из того, что с 2020 года нам нужно запускать этот эксперимент», — сказал он.

Речь идет об эксперименте по электронному кадровому делопроизводству внутри предприятия, пояснил министр. Для его реализации потребуется дополнительное финансирование, отметил Топилин.

Также глава Минтруда сообщил, что электронные трудовые книжки будут у 60 млн граждан из 72 млн работающих россиян.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев, представляя на заседании законопроект об электронной трудовой книжке, сообщил, что документ затронет порядка 60 млн граждан и около 8,5 млн хозяйствующих субъектов.

«Когда у нас берутся занятые — 72 млн, там есть и военнослужащие, и студенты, и индивидуальные предприниматели, которые сами ведут свою деятельность и у которых нет трудовой книжки. Они все входят в 72 млн. Там, где чистые трудовые отношения — это порядка 60 млн человек», — сказал Топилин.

Таким образом, электронные трудовые книжки будут у 83% работающих россиян.