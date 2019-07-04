ВТБ приветствует усилия по ограничению потребительского кредитования, рассматривая проблему излишней закредитованности уязвимых слоев населения, но с оговорками, что часть доходов населения не видна официальной статистике. Об этом рассказал в интервью ТАСС первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Олюнин.

«На наш взгляд, надо разделять проблему излишней закредитованности уязвимых слоев населения, которая действительно существует в некоторых случаях, и проблему макроэкономического состояния кредитного потребительского рынка. В первой части мы приветствуем усилия по ограничению кредитования, но с оговорками, что часть доходов населения не видна официальной статистике. Также нужно уделять большее внимание повышению финансовой грамотности населения, — заявил Дмитрий Олюнин. — На мой взгляд, большая часть проблем сосредоточена не в банковском секторе, а в практике кредитования микрофинансовых организаций. Во второй части мы видим достаточно много положительных эффектов от роста потребительского кредитования, в первую очередь для поддержания покупательной способности населения».

Он добавил, что банки начиная с этого года самостоятельно начали ограничивать клиентов с высокой долговой нагрузкой.