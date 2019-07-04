Во второй половине текущего года можно ожидать ослабления доллара, поскольку Федеральная резервная система США намерена проводить активную политику количественного смягчения. Об этом пишет главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди в рамках опубликованного банком прогноза на III квартал 2019 года по глобальным рынкам.

«Федеральная резервная система США играет в догонялки, и, если мы увидим существенные признаки ослабления в III квартале, ФРС мгновенно снизит ставки до фактического нуля и может даже вернуться к количественному смягчению до конца года. Все это указывает на ослабление американского доллара во второй половине 2019 года», — полагают в Saxo Bank.

По мнению Харди, «самым знаменательным событием по валютам за первые месяцы 2019 года стала устойчивость доллара США, несмотря на резкий разворот в ожиданиях от ФРС — от «ястребиных» в конце декабря до все более «голубиных» с каждым последующим заседанием ФРС в 2019 году».

Исходя из того что риски замедления роста в США (от слабого кредитного импульса до нейтрализации последствий налоговой реформы президента Дональда Трампа) уже учтены, следует ожидать более явных признаков ослабления американской экономики, считает эксперт. «Во второй половине 2019 года мы прогнозируем ослабление доллара, поскольку ФРС намерена проводить активную политику смягчения», — указывает он.



«Прогноз обрушения ставки и готовность ФРС вернуть на стол свою «чашу для пунша» позволят остальному миру почувствовать себя получше, хотя есть остаточные риски того, что неприятные моменты общего делевереджинга на рынке могут придать доллару на излете дополнительные силы в ущерб наиболее уязвимым валютам, турецкой лире например. В остальном все не так хорошо, но отсутствие возможностей для дальнейшего продвижения на фронте денежно-кредитной политики будет способствовать более быстрому переходу к действиям в фискальной политике», — добавляет Харди.