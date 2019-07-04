В России с начала 2019 года группа мошенников, хорошо знакомых с принципами работы рисковых систем микрофинансовых организаций (МФО), взяла кредиты на общую сумму в более чем 100 млн рублей. Об этом говорится в сообщении микрофинансовой компании «Смсфинанс», поступившем в РБК .

Специалисты «Смсфинанс» ранее зафиксировали попытки онлайн-мошенничества и, проанализировав действия злоумышленников и определив карты для вывода денег, ввели новые правила защиты от атак, пояснил гендиректор компании Иван Меринов.

Мошенники догадались об измененной системе защиты и сменили схему, начав выводить деньги на электронные кошельки, а не карты. При этом, они действовали через сайт, мобильное приложение и использовали технологии, позволяющие сымитировать использование смартфона.

Специалистам микрофинансовой компании удалось установить несколько тысяч кошельков мошенников для получения займов и определить, что группа состояла из 5-7 человек, находившихся в Лондоне, Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

По версии «Смсфинанс», базу необходимых для займа сведений мошенники взяли у небольшого банка, и позднее передали ее другой кредитной организации, где данные были внесены с новыми номерами. Так, они смогли получить тысячи аккаунтов для своих операций.