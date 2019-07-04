Для того, чтобы защитить права потребителей финансовых продуктов есть два варианта, сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе брифинга на Международном финансовом конгрессе.

«Здесь рано говорить о конкретике, мы не хотели бы ее навязывать рынку. Мы подняли эту тему (про СРО на банковском рынке) в связи с необходимостью защиты прав потребителей, мы видим как часто развиваются недобросовестные практики. У нас два варианта: либо вводить жесткое регулирование правил продаж и нам осуществлять провидческий надзор, либо делать это через саморегулируемые организации», — объяснила она.