Бонусная программа «Спасибо от Сбербанка » и компания «Турбо» запустили совместную акцию. Теперь можно обменивать накопившиеся бонусы «Спасибо» на купоны и покупать топливо со скидкой в приложении «Турбо», сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Обменивать бонусы «Спасибо» на скидочные купоны «Турбо» можно до 1 октября 2019 года. В рамках акции предусмотрено пять видов купонов: скидка 10% при покупке 50 литров топлива АИ-95, АИ-92 или дизельного топлива, а также скидка 11% на 50 литров топлива G-Drive АИ-95 и G-Drive АИ-100. Превращать бонусы в скидку можно прямо в мобильном приложении «Турбо», — говорится в релизе.

«Турбо» — сервис покупки топлива по фиксированным ценам. Приобретать бензин и дизельное топливо со скидкой можно при помощи мобильного приложения (iOS и Android). Купленный запас доступен автолюбителям на АЗС «Газпромнефть» и «ЕКА» по всей России в любое время.

Для того чтобы заправиться, требуется выбрать в приложении станцию, тип топлива и количество литров, заправка начнется автоматически после того, как пистолет будет вставлен в бак. «Турбо» позволяет купить максимум 300 литров топлива каждого вида. Использовать свой резерв можно в любой момент, лимита по времени хранения нет.

