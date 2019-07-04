Клиенты банков жалуются на подключение платных услуг по СМС без прямого согласия, сообщает «Коммерсант» . Так, Совкомбанк, подключает услуги автоматически, если клиент не направил СМС об отказе в определенный период времени.

Владельцы карты «Халва» от Совкомбанка пожаловались на подключение платной услуги «защита платежа» по СМС. При этом согласие клиента для подключения услуги после получения СМС не требовалось, а вот чтобы отказаться, надо было отправить ответное СМС с определенным текстом. При игнорировании СМС услуга подключалась автоматически и после подключения услуги ответной СМС отключить ее уже нельзя, отмечается в жалобах. При этом некоторые клиенты указывают, что у них отключена возможность отправлять СМС на короткие номера, то есть отказаться они в принципе не могли.

Сотрудник Совкомбанка Роман Мазетов в ответе на жалобу одного из клиентов сообщил, что подключение пакета услуг к договору потребительского кредита осуществляется путем направления банком оферты заемщику в СМС-сообщении на его мобильный телефон, указанный в анкете. Акцептом оферты является отсутствие со стороны заемщика информации о несогласии на подключение услуги, данные действия будут считаться конклюдентными, следует из ответа.

По закону акцепт должен быть полным и безоговорочным, и молчание не является акцептом, если иное не вытекает из закона или соглашения сторон. В Федеральной антимонопольной службе, отметили, что «при таком способе заключения договора считать согласие потребителя финансовых услуг выраженным представляется сомнительным», рекомендовав обратиться в ЦБ и Роспотребнадзор. В Роспотребнадзоре сообщили, что для надлежащей правовой оценки «необходимо обладать соответствующей юридически значимой документированной информацией».

Банкиры сходятся во мнении, что такой подход неприменим. В Промсвязьбанке отметили, что «все услуги банка подключаются только с согласия клиента». «Сбербанк не использует СМС-сообщения для подключения программ страхования», — отметили в кредитной организации. Старший вице-президент управления кредитных продуктов Райффайзенбанка Василий Шиленков заявил: «Подключение услуг осуществляется исключительно на основании согласия клиента, выраженного в подписи пакета документов». По словам начальника управления розничных сберегательных, инвестиционных и комиссионных продуктов Росбанка Анны Тугай, при таком подходе «велик риск списания у клиента денег за ненужную ему услугу, что по своей сути является недобросовестной практикой продаж».