Собственник Афипского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) группа «Сафмар» Михаила Гуцериева за два месяца договорилась о реструктуризации долгов завода с крупнейшим кредитором Сбербанком и нефтяными трейдерами, которые покупают у предприятия нефтепродукты. Об этом РБК рассказали федеральный чиновник и источник, близкий к заводу.

У Афипского НПЗ, как минимум, два крупных кредитных договора со Сбербанком на 69 млрд рублей, 1,65 млрд долларов (более 170 млрд рублей).

Об этом говорится в исковом заявлении компании «Управление развитием», которая оспаривает продажу доли в Афипском НПЗ «Сафмару».

В рамках реструктуризации Сбербанк предоставил Афипскому заводу рассрочку платежей по кредитам на 10 лет, говорят два собеседника РБК. Ставка по кредитам будет «более комфортной», говорит один из них.

В 2017 году выручка Афипского завода составила 25 млрд рублей, валовая прибыль — 8 млрд рублей, чистая прибыль — 1 млрд рублей, следует из данных СПАРК. Погасить долги при таких финансовых показателях заводу было бы сложно, новому собственнику ничего не оставалось, как договориться о реструктуризации, сказал РБК аналитик АКРА Василий Танурков.

Такие же условия — рассрочку долга на 10 лет — группа Гуцериева предложила и трейдерам — покупателям нефтепродуктов у завода, рассказывает федеральный чиновник и подтверждает источник, близкий к НПЗ. У завода есть несколько долгосрочных контрактов на поставку нефтепродуктов на условиях предоплаты, «Сафмар» предложил увеличить срок погашения авансов, говорит источник в трейдинговой компании, которая раньше работала с заводом.

По данным ценового агентства Argus, до смены собственника Афипский НПЗ продавал нефтепродукты по трем долгосрочным контрактам трейдерам Coral Energy, Vitol и Litasco. «По данным участников рынка, после смены собственника долгосрочный контракт остался только у Coral Energy», — рассказал РБК вице-президент международного ценового агентства Argus по развитию бизнеса в России, странах СНГ и Балтии Виктор Парно. Существенный аванс заводу выдал международный трейдер Coral Energy, но после перехода к «Сафмару» контроля над Афипским НПЗ представители завода выставили этой компании более жесткие условия, сказал РБК источник в международной трейдинговой компании. По его словам, в итоге Coral Energy пошел на уступки.