Единая биометрическая система (ЕБС) в прошлом году помогла банкам-партнерам сэкономить более 1 млрд рублей за счет предотвращения мошеннических действий, сообщают «Известия» . ЕБС будет служить основным инструментом борьбы с мошенниками, получающими кредит по чужому паспорту.

По словам Олега Лагуткина, гендиректора Бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс» (выступает основным поставщиком сервиса распознавания внешности), в 2018 году система помогла банкам-партнерам сэкономить более 1 млрд рублей за счет предотвращения мошеннических действий.

Представители крупнейших российских банков рассказали «Известиям», что рассматривают ЕБС как основной инструмент борьбы со злоумышленниками, желающими получить банковские услуги по поддельному паспорту. Планы использовать ЕБС для борьбы с преступниками подтвердили в Райффайзенбанке, Росбанке, Почта Банке, «Тинькофф», Банке Хоум Кредит, Сбербанке, банке «Ренессанс Кредит» и Россельхозбанке.

Тинькофф Банку с помощью распознавания лиц за последние три года удалось в шесть раз снизить кредитное мошенничество, рассказали в его пресс-службе. Там подчеркнули, что технология позволяет ежемесячно экономить десятки миллионов рублей.

Благодаря биометрии в прошлом году в Почта Банке удалось предотвратить порядка 5 тыс. потенциальных мошеннических действий, рассказал руководитель дирекции биометрических технологий организации Андрей Шурыгин.

В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) оценили долю мошеннических заявок во всей системе кредитования в последние годы в 2–4%. В целом, высокое давление со стороны недобросовестных заемщиков на розничное кредитование сохраняется, отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

В «Ростелекоме» «Известиям» подтвердили, что возможности ЕБС действительно позволяют вычислять мошенников. Такую функцию можно будет настроить в рамках внутренних операций банков, и соответствующим законопроектом, внесенном в Госдуму, это предусмотрено, подчеркнули в пресс-службе.

Сейчас в соответствии с законодательством, ЕБС может использоваться только для трех операций в финансовой сфере: открытия счетов и вкладов, получения кредитов и денежных переводов. Однако в будущем банки сами смогут решать, какие кейсы они захотят реализовать с применением ЕБС, в их число может войти борьба с мошенничеством, добавили в «Ростелекоме».

При полном проникновении ЕБС риск предоставить услугу злоумышленнику по чужому паспорту исключен, полагает директор по развитию бизнеса «БКС Премьер» Антон Граборов. Однако у биометрии есть побочный эффект: известны случаи, когда система не распознает одного и того же человека из-за того, что он, например, постригся или посетил стоматолога, после чего у него опухло лицо. Биометрия постоянно развивается, поэтому скоро и эти нюансы будут устранены.