Консалтинговая компания Brand Finance в очередной раз признала бренд Сбербанка самым дорогим в России, следует из ежегодного рейтинга 50 самых ценных брендов России, опубликованного компанией в четверг.

Brand Finance оценила бренд Сбербанка в 842,2 млрд рублей, что на 26% превышает прошлогоднюю оценку.

Самой «дорогой» отраслью по стоимости брендов в России аналитики назвали нефтегазовую отрасль. В первую десятку рейтинга вошли пять топливно-энергетических компаний: «Газпром» (552 млрд рублей), «ЛУКОЙЛ» (397 млрд рублей), «Роснефть» (247 млрд рублей), «Татнефть» (133 млрд рублей) и «Новатэк» (120 млрд рублей).

Самым быстрорастущим российским брендом был признан «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК), стоимость которого за год выросла на 82%. Впервые в рейтинге Brand Finance оказались «Стройгазмонтаж», «АЛРОСа», «Простоквашино», Почта России и входящая в группу «Аэрофлот» авиакомпания «Россия».