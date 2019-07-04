Сбербанк пока недоволен планом реструктуризации долгов авиакомпании «ЮТэйр», сообщил журналистам заместитель председателя правления банка Анатолий Попов в рамках Международного финансового конгресса..

«Пока ведем диалог, позиция банка значительно меняется и мы ведем переговоры, чтобы усилить нашу позицию. Такая реструктуризация вряд ли пока устроит. Идет переговорный процесс», — сказал он, уточнив, что конкретный дедлайн неизвестен.

Ранее глава кредитной организации Герман Греф сообщил, что Сбербанк не планирует списывать задолженность авиакомпании «ЮТэйр».



У компании «ЮТэйр» два синдицированных кредита — 15,4 млрд рублей с погашением в 2022 году и 23,7 млрд с погашением в 2027-м. В декабре перевозчик не заплатил проценты по первому кредиту в размере около 1 млрд рублей. Кроме того, компания должна Сбербанку 17,4 млрд рублей. Крупный кредитор компании «ЮТэйр» — структуры «Сургутнефтегаза». Также в обращении находятся облигации авиакомпании на 13,3 млрд рублей.

