Совет директоров Роскосмосбанка утвердил новый состав правления. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Состав правления дополнили тремя руководителями, они вошли в правление впервые: заместитель президента банка Андрей Кузнецов, глава дирекции по информационным технологиям Игорь Коваль и глава дирекции по работе с розничными клиентами Андрей Третьяков.

Кроме того, в состав правления кредитной организации вошли президент банка Олег Баранов и главный бухгалтер Наталья Литвинцева.

«Включение в правление руководителей бизнес- и инфраструктурных направлений отражает намерение развивать Роскосмосбанк как универсальный финансовый институт, оказывающий качественные услуги как компаниям ракетно-космической отрасли и их работникам, так и рыночным клиентам», — отметили в кредитной организации.