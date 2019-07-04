Почти две трети российских жителей за последний год не брали и не выплачивали кредитов. Такие данные майского опроса приводит исследовательский холдинг «Ромир» , отмечая с учетом данных предыдущих опросов, что «отношение россиян к кредитам продолжает ухудшаться».

Более половины опрошенных (55%) заявили, что кредит для них является «долговой ямой», из которой очень трудно выбраться. Доля подобных ответов остается достаточно стабильной на протяжении последних четырех лет.

Еще 28% считают кредит необходимостью в случае, если необходимо сделать крупную покупку. За последние девять лет доля подобных заявлений серьезно уменьшилась — в 2017 и 2016 годах она равнялась 31% и 34% соответственно, в 2010 году — 51%.

Нормальным средством повышения уровня жизни кредит является для 8%. За последние года это самое низкое значение, причем доля подобных ответов продолжает снижаться четыре года подряд.

Продолжает оставаться значительным число россиян, которые не брали и не выплачивали кредит за последний год. В этом году таких оказалось 62%, что соотносится с результатами прошлых лет — 65% в 2017 году и 60% в 2016-м. «Мультикредитных» россиян, то есть тех, кто выплачивает сразу несколько кредитов, оказалось 3%, как и в 2017 году.

По оценке авторов исследования, «популярность потребительских кредитов и займов на неотложные нужды продолжает снижаться уже который год подряд». Так, за последний год потребительский кредит выплачивали 21% респондентов, тогда как в 2015 году эта цифра равнялась 27%, а в 2012-м — 45%. Кредитом на неотложные нужды сегодня также пользуется почти втрое меньше россиян (6%), чем в 2010 году (17%).

Автокредит за последний год привлек столько же потребителей, что и в прошлом году, — 4%, хотя все еще можно говорить о тенденции на снижение данного показателя. Ипотечный кредит стал единственным, востребованность которого немного увеличилась за прошедший год (с 3% до 4%). Однако это число все еще меньше показателей прошлых лет.

Что касается планов россиян на новые кредиты, то, как и в прошлом году, лишь 8% заявляют о подобных намерениях, при этом 84% опрошенных не собираются в ближайший год брать кредиты.

В ходе опроса 73% респондентов заявили, что процентная ставка является наиболее важным фактором при выборе кредитной программы. Этот критерий остается самым значимым на протяжении всего периода наблюдений. Чуть менее половины россиян (44%) считают важным срок кредита. Доля подобных ответов растет на протяжении последних четырех лет. Каждый пятый россиянин (22%) в первую очередь смотрит на максимальную сумму кредита.

За прошедший год значительно упала популярность таких факторов, как возможность досрочного погашения (с 23% до 17%) и удобство погашения кредита (с 21% до 13%). Наименее популярными критериями выбора кредитной программы являются наличие единовременной комиссии за оформление кредита (12%), возможность подтверждения дохода справкой в свободной форме (12%) и наличие комиссии за досрочное погашение (7%).

«Результаты опроса видятся закономерными и логичными на фоне затянувшейся непростой экономической ситуации. Как и в предыдущие годы (2015—2017-й), мы наблюдаем снижение интереса россиян к потребительским и кредитам на неотложные нужды. Это говорит о том, что из рациональных побуждений наши соотечественники продолжают откладывать какие-то крупные покупки либо до наступления лучших времен, либо стараясь рассчитывать только на собственные силы без привлечения заемных средств. Россияне становятся более финансово грамотными и осторожными в пользовании кредитными программами», — комментирует президент исследовательского холдинга «Ромир» Андрей Милёхин.



Во всероссийском опросе приняли участие 1,5 тыс. человек в возрасте от 18 лет из городов и сельской местности всех федеральных округов.

