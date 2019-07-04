Банк «Открытие» изменил слоган рекламной компании. Теперь это «надежный банк нашего времени», следует из презентации кредитной организации.

Ранее кредитная организация планировала сделать ставку в рекламной кампании на связь с государством — 99,9% акций банка принадлежит ЦБ. Однако регулятор раскритиковал это решение, пообещав применить санкции.

Кампания стартует в понедельник, 8 июля, сообщил журналистам предправления «Открытия» Михаил Задоронов. Ранее банк анонсировал старт кампании 1 июля.

Смена собственника произошла после того, как «Открытие» попало на санацию в августе 2017 года. Год назад Банк России и ФАС направили письмо кредитным организациям с рекомендацией не подчеркивать свою близость к государственным структурам. В частности, не упоминать в рекламе участие государства в капитале. В новых роликах банка «Открытие» с рэпером Бастой нет упоминания о составе акционеров, но там есть формулировка «людям нашего времени нужен другой государственный банк». Предправления «Открытия» Михаил Задорнов заявлял, что не считает подобные акценты противоречащими рекомендациям регуляторов.

