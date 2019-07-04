Перед российской экономикой стоят новые вызовы, связанные с внутренними ограничениями, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на МФК-2019

«Мы сейчас стоим перед лицом даже более грозного вызова – темпы экономического роста очень низкие, бизнес пока не видит перспектив, доходы населения практически не растут и граждане слабо чувствуют, что достигнутая стабильность дала им лучшее качество жизни», — сказала Набиуллина

Она отметила, что на данный момент «страна в большей степени защищена от внешних рисков и подготовлена к новым возможным всплескам волатильности».