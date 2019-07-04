В связи с тем, что банки являются основным продавцами различных финансовых продуктов необходимо совершенствовать методы надзора за добросовестностью продаж, сказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на открытии Международного финансового конгресса..

«Стихийное, неконтролируемое предложение такого разнообразия инструментов населению может приводить к разочарованию клиентов, как это случилось с бурным ростом рынка инвестиционного страхования жизни. Это подрывает доверие к финансовому рынку в целом. Нужны стандарты продаж и раскрытия информации для клиентов», — сказала Набиуллина.

Она предложила подумать над созданием системы саморегулирования в банковском секторе.

«Сейчас у нас есть инструменты поведенческого надзора для некредитных финансовых организаций, здесь ключевую роль играют стандарты продаж и СРО, следящие за их исполнением. Но в банковском секторе СРО нет. Модель банковских ассоциаций, которая у нас сложилась, не предполагает, что ассоциации могут влиять на поведение своих членов и тем более наказывать их за недобросовестные практики. Замкнуть контур регулирования возможно только в том случае если все агенты, продающие продукты будут придерживаться стандартов. То есть, встает вопрос об СРО в банковском секторе», — сказала глава ЦБ РФ.