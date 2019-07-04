В ближайшие 6—12 месяцев проинфляционные риски будут ограничены, и ЦБ будет рассматривать возможность снижения ключевой ставки в июне, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе брифинга.

«Принимая решения по денежно-кредитной политике, мы принимаем во внимание текущую ситуацию. Мы видим, что в июне инфляция была достаточно сдержанная. На ближайшие 6—12 месяцев проинфляционные риски ограничены, если не будет каких-либо внешних шоков», — сказала она.

«Поэтому в июне мы будем рассматривать возможность снижения ключевой ставки», — добавила она.

Кроме того, глава регулятора не исключила, что ключевая ставка может снижаться с шагом в 50 базисных пунктов.