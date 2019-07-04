Темпы роста потребительского кредитования не должны опережать рост номинальных доходов населения, заявила журналистам председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе.

«Какими темпами должны расти кредиты? В идеале они должны расти не быстрее, чем номинальные доходы после того, как они восстановятся. Потому что у нас произошло резкое снижение потребительского кредитования после 2014—2015 года», — сказала глава ЦБ.

Она подчеркнула, что резкий рост потребительского кредитования в прошлом и начале этого года был связан, в основном, с проникновением кредитов в новые клиентские группы. «Пузырь» в розничном кредитовании пока не возник, но ЦБ следит за ситуацией, чтобы не допустить такого исхода, отметила Набиуллина.