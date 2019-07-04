Банк России анализирует возможность проведения операций не только с финансовыми организациями, но и с финтех-стартапами. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на открытии Международного финансового конгресса.

По ее словам, такую практику начинают внедрять регулирующие органы в других странах.

«В Швейцарии, например, есть лицензии финтех-компаний, в Гонконге – виртуальных банков, Банк Англии тоже начал работать с новыми игроками по правилам финансового рынка. Мы тоже начинаем думать о том, чтобы открыть финтеху прямой доступ к операциям с центральным банком», — сказала глава Банка России.