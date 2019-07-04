Минфин считает необходимым ужесточить наказание для нелегальных кредиторов. Это первоочередная мера, которая позволит снизить риски в сегменте потребкредитования, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Мне кажется, первое, что мы должны сделать — это, наконец, принять поправки в КоАП и УК, которые сделают [ощутимым] наказание для тех людей, которые кредитуют в рамках МФО, которые не находятся в реестре [ЦБ]. То, что вы на асфальте читаете, «кредит за пять минут» — эти люди должны нести ответственность вплоть до уголовной», — сказал Моисеев в кулуарах Международного финансового конгресса.

По словам замминистра, на данный момент действия нелегальных кредиторов ограничиваются недостаточно.

«Небольшой штраф. Люди его платят и идут дальше, это не идет ни в какое сравнение с той маржой, [которую они получают]», — добавил Моисеев.

Ранее Банк России разработал меры по борьбе с «черными» кредиторами. В проекте регулятора также есть пункт о введении уголовной ответственности за кредитование без соответствующей лицензии.