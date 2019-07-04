Показатели просроченной задолженности по кредитным картам с IV квартала 2018 года по настоящее время практически удвоились, говорится в исследовании БКИ «Эквифакс». По картам, выданным в январе – феврале 2019 года они составили 1,5%—1,6%. Такие высокие показатели по кредитным картам отмечались в предкризисные месяцы 2014 года.

Минимум такой просроченной задолженности за последние пять лет отмечался дважды (в середине 2016 года и в III квартале 2018 года) и составлял 0,8% — 0,9% от числа выданных карт.

Всего с января по май 2019 года банки выдали почти 4,5 млн кредитных карт на общую сумму почти 250 млрд рублей, что на 37 млрд рублей больше, чем за I полугодие 2018 года (213 млрд рублей).