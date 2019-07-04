Банковская система готова удовлетворить запрос строительного комплекса на проектное финансирование по новым правилам, проблемы с недостатком капитала у банков нет. Об этом генеральный директор «ДОМ.РФ» Александр Плутник рассказал в рамках Московского урбанистического форума.

«Все решения, принятые президентом РФ, правительством РФ и Банком России, обеспечивают гибкий переход жилищной сферы на проектное финансирование. Сложности, которые возникают, не носят системного характера и не связаны с системными проблемами стройкомплекса страны. Их можно решить в ручном режиме», — отметил Плутник.

По его словам, в стране порядка 99% застройщиков выполняют обязательства перед гражданами. С 2004 года построено более 590 млн кв. м многоквартирного жилья.

«Ситуация на рынке стабильная — изменение системы финансирования строительства жилья это еще раз подтвердит. Если год назад в жилищном строительстве было только 600 миллиардов рублей средств банков, то сейчас у каждого банка, работающего по проектному финансированию, объем заявок составляет более 600 миллиардов рублей — проблемы с финансированием у надежных застройщиков не будет», — сказал Плутник.



Напомним, с 1 июля российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Исключение составляют проекты, которые соответствуют установленным правительством критериям по степени готовности объектов и количеству заключенных договоров долевого участия.

