Инвестиционная компания «Финам» расширяет возможности своих клиентов для торговли на зарубежных рынках. С 4 июля в рамках услуги «Единый счет» инвесторы могут проводить операции с номинированными в валюте депозитарными расписками (АДР и ГДР) российских компаний на лондонской бирже London Stock Exchange (LSE), сообщает пресс-служба компании.



«Единый счет» — услуга, позволяющая клиентам компании торговать на всех ключевых российских и американских рынках с единым обеспечением, существенно снижая издержки трейдинга. В рамках этой услуги клиентам «Финама» доступны все инструменты российского рынка, а также акции и фьючерсы на рынке США по комфортным тарифам.

«Услуга доступа на LSE рассчитана на самую широкую аудиторию — в списке инструментов представлены в том числе бумаги, операции с которыми не требуют от клиента наличия статуса квалифицированного инвестора. Вместе с тем торговля бумагами российских эмитентов на Лондонской бирже позволит применить арбитражные стратегии, а также реализовать стратегии, направленные на защиту капитала от колебаний курса рубля за счет инструментов, номинированных в валюте», — отмечается в релизе.

Услуга призвана существенно расширить перечень активов в портфеле инвестора и тем самым диверсифицировать вложения. Инвестору станут доступны бумаги отечественных компаний из различных секторов, которые не размещались на российском рынке — например, депозитарные расписки технологической компании Mail.ru Group, продуктового ритейлера «О'кей», Тинькофф Банка и других.

Торговля расписками российских компаний на LSE будет доступна через торговый терминал TRANSAQ, а также в приложении FinamTrade, работающем на устройствах iOS, Android и в веб-версии.