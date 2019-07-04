В России растет количество объявлений о продаже бизнеса, сообщает РБК . По данным «Авито», в апреле—июне 2019 года их число по сравнению со вторым кварталом предыдущего года выросло сразу на 27%, когда число запросов на покупку — только на 6%.

На фоне этого средняя стоимость готового бизнеса, выставленного на продажу на «Авито», сократилась за последний год на 8%, подсчитали аналитики сервиса объявлений. Согласно их подсчетам, компанию под ключ можно купить сейчас на «Авито» в среднем за 3,05 млн рублей.

Спад цен наблюдался в большинстве включенных в отчет «Авито» городов (15 из 23), и компенсировать его не смогло даже то, что в некоторых из крупных городов готовый бизнес заметно подорожал (в Воронеже — на 37%, в Тольятти — на 35%, в Казани — на 32%). В ряде регионов падение цен оказалось в разы сильнее среднероссийского. Так, в Санкт-Петербурге и Тюмени цена готового бизнеса на «Авито» упала в среднем на 25%, в Саратове — на 24%, в Екатеринбурге и Ульяновске — на 23%.

В Ульяновске за возможность обзавестись собственным бизнесом сейчас достаточно заплатить всего 1,118 млн рублей, то есть чуть больше трети от средней по России цены. Самая высокая стоимость покупки бизнеса традиционно в Москве — 4,14 млн рублей, за год она увеличилась примерно на 1%.

На фоне снижения цен несколько выросло число тех, кто все-таки хочет купить себе готовый бизнес. В среднем по России спрос, по данным «Авито», вырос на 6%, при этом рост спроса наблюдался в 15 городах из 23, и сильнее всего он был именно там, где бизнес стал особенно дешев. По сравнению с концом II квартала предыдущего года интерес к покупке готового бизнеса, по оценке «Авито», вырос сразу на 30%.