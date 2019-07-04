Глобальная фискальная паника может привести к буму на сырьевых рынках, в частности на рынке золота. Об этом говорится в опубликованном Saxo Bank прогнозе на III квартал 2019 года по глобальным рынкам.

«Глобальная фискальная паника, которая, вероятно, заставит правительства тратить те деньги, которых у них нет, может привести к буму на сырьевых рынках, не в последнюю очередь на рынке золота, так как инфляция, похоже, вернется всерьез. И ослабление доллара США может дать золоту и сырьевым товарам в целом ту поддержку, которой им не хватало в последние годы», — рассуждают эксперты.

«Для золота пять лет диапазонной торговли, кажется, подойдут к концу в ближайшие месяцы, ведь цена на желтый металл движется в сторону 1 483 долларов за унцию: это 50-процентный откат распродажи 2011—2015 годов, — пишет глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен. — Изначальная тенденция к росту подогревается ожиданиями, что мировые центральные банки сократят ставки для стимулирования роста, а это оказывается все более сложным для исполнения ввиду торговых войн, которые приводят к перебоям в глобальных цепочках поставок. Прошлые циклы смягчения от ФРС США совпадали с периодами сильного доллара, при этом мы, возможно, уже увидели максимальный потенциал его укрепления в самом начале сдвига курса ФРС. Поэтому мы задаемся вопросом: может, доллару наконец пора ослабнуть? Это оказало бы золоту и сырьевым товарам в целом ту поддержку, которой им не хватало в последние годы».

«Наибольшим риском для нашего сценария роста цен на сырье является возможность заключения США и Китаем масштабного торгового соглашения, которое понизит ожидания рынков относительно того, насколько придется снизить ставки в США», — делает оговорку Хансен.



В числе прочего в материале Saxo Bank говорится, что «колебания цен на нефть в последние полгода, кажется, сохранятся, ведь множественность факторов очень сильно затрудняет ориентацию на рынке».