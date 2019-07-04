Вероятность рецессии мировой экономики намного выше, чем можно предположить по ситуации на рынке акций. Об этом заявляет глава отдела стратегии Saxo Bank на фондовом рынке Питер Гарнри в рамках опубликованного банком прогноза на III квартал 2019 года по глобальным рынкам.

В материалах Saxo Bank говорится, что «общество достигло точки перелома по ряду фронтов, что будет иметь большие последствия для глобальных акций и инвесторов». «Мы подошли к концу глобализации, какой мы ее знаем с начала 1980-х годов. Крупные дисбалансы наблюдаются в экологии, неравенстве, кредитовании и глобальной цепочке поставок», — указывают эксперты.

Гарнри констатирует, что опережающие индикаторы ОЭСР по мировой экономике продолжают снижаться: апрель стал 17-м по счету месяцем непрекращающегося падения. По его словам, мировая экономика находится на самой низкой точке с июля 2008 года. Эксперт считает вероятность рецессии по-прежнему повышенной и указывает, что она не полностью учтена в оценках стоимости акций.

«Южная Корея, одна из наиболее активно настроенных на глобализацию экономик мира, демонстрирует значительное ослабление: ее опережающие индикаторы падают уже 23 месяца подряд (по состоянию на апрель) до уровней, не виданных с начала 2012 года. Экономика Южной Кореи исторически является одним из наилучших показателей состояния глобальной экономики, поэтому мы полагаем, что во второй половине года ситуация станет еще более неприятной», — пишет Гарнри.

По его словам, «вероятность рецессии намного выше, чем можно предполагать в настоящее время, наблюдая за ситуацией на рынке глобальных акций: самые громкие сигналы предупреждения инвесторам – это кривая доходности и опережающие индикаторы». «Но мы знаем примеры, когда на рынке наблюдался рост повышательных настроений, несмотря на явные признаки надвигающейся рецессии. Именно это мы и видим сегодня», — отмечает эксперт.



«Пут ФРС» служит предлогом для покупки акций, поскольку он предположительно увеличивает премию за риск по акциям, но история показывает, что первое снижение ставки часто является явным сигналом того, что грядет рецессия, — при этом сокращаются краткосрочные денежные потоки и повышаются ожидания по прибыльности, потому что инвесторы начинают терять аппетит к риску. Краткосрочные ожидания некорректно дисконтируются в акциях, как показывает наш прогноз, но как раз долгосрочные ожидания, по нашему мнению, больше всего и увеличивают разрыв между акциями и реальностью», — рассуждает глава отдела стратегии Saxo Bank на фондовом рынке.