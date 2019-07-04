Эксперты компании представили проект доработок системы Diasoft Master Balance для поддержки требований законодательства.

Модератором круглого стола выступил Михаил Лебедев, руководитель направления «Решения для хозяйственной деятельности и HR».

Михаил: «В рамках проведенного мероприятия нам удалось собрать качественную аудиторию – получилась интересная дискуссия с участием финансовых экспертов, представителей крупнейших банков. Мы постарались в открытом диалоге ответить на все вопросы коллег относительно тонкостей реализации новых требований регулятора. Обмен опытом с профессиональным сообществом, в свою очередь, дал нам возможность внести важные дополнения в план доработок системы Diasoft Master Balance. Судя по обратной связи от клиентов по итогам мероприятия, польза подобных встреч с банками, посвященных нововведениям законодательства, неоспорима».

По результатам проведенного круглого стола команда «Диасофт» получила высокую оценку от представителей ПАО МОСОБЛБАНК, АО «Кредит Европа Банк», Банка СОЮЗ (АО) и других финансовых организаций. Все участники оказались едины во мнении о высоком уровне организации мероприятия и отметили, что получили исчерпывающие ответы экспертов со стороны «Диасофт» об анализе заключенных банком договоров аренды в соответствии с требованиями к качеству учета активов на правах пользования.

Отметим, что стандарт МСФО (IFRS) 16 «Аренда» вступил в силу 1 января 2019 года. В соответствии с требованиями нового стандарта арендаторы должны признавать практически все договоры

аренды в бухгалтерском балансе, чтобы отразить свое право на использование актива в течение определенного периода времени и соответствующее обязательство по платежам. Вслед за этим, с 1 января 2020 года, вступит в силу Положение ЦБ РФ №659-П, которое устанавливает порядок отражения на счетах бухгалтерского учета договоров аренды.

Источник: Компания «Диасофт»