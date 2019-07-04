Чистая прибыль банка «Открытие» за шесть месяцев 2019 года составила 25,6 млрд рублей, сообщил журналистам предправления кредитной организации Михаил Задорнов на Международном финансовом конгрессе.

Чистая прибыль группы «Открытие» за шесть месяцев 2019 года достигла 38,5 млрд рублей

«Мы существенно опережаем план. И НПФ, и «Росгосстрах» и Росгосстрах Банк — все заметно превышают свои финансовые ориентиры», — подчеркнул глава кредитной организации.