Банк России допускает снижение уровня сбережений россиян в 2019 году из-за низкой динамики роста доходов населения. Об этом журналистам сообщила первый зампред Банка России Ксения Юдаева журналистам.



«Может быть некоторое снижение сбережений в этом году. Если доходы быстро не растут, соответственно, потребительское кредитование несколько выросло. Я думаю, что может быть коррекция сбережений, но давайте еще посмотрим, что будет с динамикой дохода во второй половине года», — сказала представитель регулятора в кулуарах Международного финансового конгресса.

Ранее Росстат опубликовал скорректированные данные по доходам населения. Из них следует, что в 2018 году сбережения граждан сократились впервые за шесть лет — на 1%. За тот же период ведомство зафиксировало снижение реальных располагаемых доходов россиян на 0,2% по сравнению с 2017 годом. Данный показатель также снизился в I квартале 2019 года — упав год к году на 2,3%.