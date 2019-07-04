Свое решение регулятор объяснил отсылкой на определение таких бумаг в рамках рекомендаций Базельского комитета.
Банк России выпустил разъяснения о порядке расчета рыночного риска по вложениям в однотраншевые ипотечные ценные бумаги (ИЦБ), обеспеченные поручительством единого института развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ», сообщает «Коммерсант». По словам регулятора, такой инструмент следует классифицировать как ценные бумаги со средним риском. Таким образом, при расчете обязательных нормативов банкам разрешено учитывать величину рыночного риска по этим бумагам в размере 100–175% вместо ранее применяемых 1250%, что позволяет банкам снизить нагрузку на капитал в 7–12 раз.
Свое решение исключить ипотечные бумаги «ДОМ.РФ» из разряда инструментов секьюритизации регулятор объяснил отсылкой на определение таких бумаг в рамках рекомендаций Базельского комитета. Там в качестве критерия инструментов секьюритизации указывается наличие не менее двух траншей.
До разъяснения Центробанка в вопросе о том, относить ли ИЦБ «ДОМ.РФ» к инструментам секьюритизации или к обычным облигациям, не было ясности. «С одной стороны, ИЦБ имеют все признаки секьюритизации, — поясняет управляющий директор по рейтингам структурированного финансирования «Эксперт РА» Александра Веролайнен. — С другой стороны, эти бумаги однотраншевые, у них нет младшего транша, который абсорбирует убытки, как в классической секьюритизации». Роль младшего транша играют поручительство «ДОМ.РФ» и его обязательство по выкупу дефолтных закладных из пула.
Разъяснение ЦБ нашло поддержку участников рынка. «Это повысит ликвидность ипотечных бумаг в России и будет стимулировать развитие рынка ипотечной секьюритизации», — считают в «ДОМ.РФ». «Позиция регулятора содействует снятию существующих нормативных ограничений на вложения в ипотечные бумаги и направлена на формирование благоприятной инвестиционной среды — ключевого вопроса развития национального рынка ИЦБ», — считает руководитель управления секьюритизации «ВТБ Капитала» Андрей Сучков.
Старший вице-президент Райффайзенбанка Илья Жила считает, что снижение коэффициента риска, ослабляющее нагрузку на капитал банков в десять раз, «по сути, создает в России рынок ипотечных бумаг» (до этого проводились единичные сделки с этим инструментом). По его оценкам, в будущем рынок ИЦБ может занять 10–15% рынка гособлигаций, поскольку доходность ипотечных бумаг выше, чем у ОФЗ, при хорошем кредитном качестве этих бумаг.
«Разъяснения Банка России в отношении этих бумаг ликвидируют «дискриминацию», которая имеет место в базельском регулировании расчета специального процентного риска в отношении всех продуктов секьюритизации, — считают в Газпромбанке. — Эта мера должна существенно повысить уровень ликвидности вторичного рынка облигаций, выпускаемых в рамках «Фабрики ИЦБ», приблизив его к уровням корпоративных облигаций первого эшелона».
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