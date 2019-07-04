Банк России выпустил разъяснения о порядке расчета рыночного риска по вложениям в однотраншевые ипотечные ценные бумаги (ИЦБ), обеспеченные поручительством единого института развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ», сообщает «Коммерсант» . По словам регулятора, такой инструмент следует классифицировать как ценные бумаги со средним риском. Таким образом, при расчете обязательных нормативов банкам разрешено учитывать величину рыночного риска по этим бумагам в размере 100–175% вместо ранее применяемых 1250%, что позволяет банкам снизить нагрузку на капитал в 7–12 раз.

Свое решение исключить ипотечные бумаги «ДОМ.РФ» из разряда инструментов секьюритизации регулятор объяснил отсылкой на определение таких бумаг в рамках рекомендаций Базельского комитета. Там в качестве критерия инструментов секьюритизации указывается наличие не менее двух траншей.

До разъяснения Центробанка в вопросе о том, относить ли ИЦБ «ДОМ.РФ» к инструментам секьюритизации или к обычным облигациям, не было ясности. «С одной стороны, ИЦБ имеют все признаки секьюритизации, — поясняет управляющий директор по рейтингам структурированного финансирования «Эксперт РА» Александра Веролайнен. — С другой стороны, эти бумаги однотраншевые, у них нет младшего транша, который абсорбирует убытки, как в классической секьюритизации». Роль младшего транша играют поручительство «ДОМ.РФ» и его обязательство по выкупу дефолтных закладных из пула.

Разъяснение ЦБ нашло поддержку участников рынка. «Это повысит ликвидность ипотечных бумаг в России и будет стимулировать развитие рынка ипотечной секьюритизации», — считают в «ДОМ.РФ». «Позиция регулятора содействует снятию существующих нормативных ограничений на вложения в ипотечные бумаги и направлена на формирование благоприятной инвестиционной среды — ключевого вопроса развития национального рынка ИЦБ», — считает руководитель управления секьюритизации «ВТБ Капитала» Андрей Сучков.

Старший вице-президент Райффайзенбанка Илья Жила считает, что снижение коэффициента риска, ослабляющее нагрузку на капитал банков в десять раз, «по сути, создает в России рынок ипотечных бумаг» (до этого проводились единичные сделки с этим инструментом). По его оценкам, в будущем рынок ИЦБ может занять 10–15% рынка гособлигаций, поскольку доходность ипотечных бумаг выше, чем у ОФЗ, при хорошем кредитном качестве этих бумаг.

«Разъяснения Банка России в отношении этих бумаг ликвидируют «дискриминацию», которая имеет место в базельском регулировании расчета специального процентного риска в отношении всех продуктов секьюритизации, — считают в Газпромбанке. — Эта мера должна существенно повысить уровень ликвидности вторичного рынка облигаций, выпускаемых в рамках «Фабрики ИЦБ», приблизив его к уровням корпоративных облигаций первого эшелона».