Банк России обсуждает возможность создания специальных надзорных групп для контроля над финансовыми объединениями. В них будут входить специалисты из разных финансовых областей, чтобы корректнее оценивать деятельность групп со сложной структурой. Об этом сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев, выступая на Международном финансовом конгрессе.



«Оптимальным является реальный консолидированный надзор за выделенной финансовой группой. Хотя здесь мы говорим не только о финансовых группах, мы говорим о финансовых объединениях, что гораздо более сложное понятие, которое никаким образом пока в российском законодательстве не определено. Надзор за этими объединениями должны вести надзорные группы, а внутри этих надзорных групп должны быть специалисты разного профиля. Такой вариант тоже нами рассматривается, но окончательное решение мы пока еще не приняли», — сказал Поздышев.

Он уточнил, что обсуждается еще два подхода к контролю за деятельностью финансовых групп. Первый — оценка рисков по профилю головной организации. «Какая организация стоит во главе группы, тот департамент и надзирает», — пояснил зампред ЦБ.

Второй подход — надзор по основному виду деятельности, распределению активов внутри группы и профиля риска.