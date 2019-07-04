Центральный банк подготовил иски к бывшим собственникам банка «Открытие», соблюдая все процедурные требования, что заняло длительный период времени, рассказал журналистам зампред ЦБ РФ Василий Поздышев.

«Первое, это принципиально новая юридическая конструкция, нужно быть уверенным, что ее не снимут по каким-то процедурным соображениям. Сначала надо подать досудебную претензию. Все лица должны получить ее, это должно быть зарегистрировано. У них есть время и право заявить, что они ни при чем. Затем надо это проанализировать и подобрать аргументы», — пояснил Поздышев в кулуарах Международного финансового конгресса.

Кроме того, иски были подготовлены таким образом, чтобы иметь возможность перевести их в другие юрисдикции. «Это тоже ответ на вопрос, почему так долго. Раньше такие иски никто не подавал», — отметил он.

Поздышев также сообщил, что ЦБ будет просить суд применить обеспечительные меры к активам.