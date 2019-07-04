Новые правила резервирования банковских кредитов, выданных для проведения сделок слияния и поглощения (M&A) начнут применяться либо с 1 октября 2019 года, либо с 1 января 2020 года. Об этом журналистам сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев.



«Сейчас обсуждается, и совет директоров [ЦБ] примет решение: либо с 1 октября, либо с 1 января [2020 года]», — сказал представитель регулятора в кулуарах Международного финансового конгресса.

Изменение требований не окажет серьезного влияния на темпы корпоративного кредитования в моменте, поскольку новый подход будет применяться только с заново выдаваемым ссудам, уточнил Поздышев. По его словам, ЦБ не будет менять прогноз по росту корпоративного кредитования в 2019 году, если новые правила вступят в силу раньше его окончания.

Ранее в четверг председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в ближайшее время регулятор примет меры по ограничению кредитования банками сделок M&A. В частности, ужесточит требования по созданию резервов на возможные потери. ЦБ намерен относить такие кредиты к третьей категории качества (сомнительные ссуды).