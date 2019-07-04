ЦБ хотел бы в будущем перейти к свободному инвестированию средств НПФ при условии прохождения ими стресс-тестов и развитых систем управления рисками, сообщил зампред ЦБ Владимир Чистюхин в рамках Международного финансового конгресса.



«Мы сейчас живем в парадигме инвестиционных деклараций, ОПС, НПО <...> Но все-таки то, к чему хотел бы перейти Центральный банк в будущем — не завтра, но послезавтра, послепослезавтра, — перейти к свободному инвестированию при соблюдении двух условий. НПФ проходит стресс-тест — раз. То есть фактически не важно, во что ты вкладываешься, главное, что по итогу ты обеспечиваешь платежеспособность на определенном временном горизонте. Второй, не менее важный момент, чтобы это [прохождение стресс-теста] не было случайностью на конкретный момент времени, НПФ должен продемонстрировать очень развитые системы управления рисками, моделирования, должны быть математики, должны быть риск-менеджеры, аналитики, которые прогнозируют макро- и микроусловия, чтобы предложить наилучшие модели», — сказал он.