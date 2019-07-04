На рынке НПФ остаются возможности для недобросовестных практик по переманиванию клиентов, сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, отвечая на вопросы журналистов в рамках Международного финансового конгресса.

«Мы видим потенциал для не очень добросовестного поведения, и правила перехода, которые существуют, позволяют это делать», — сказала она.

«Этому должен быть поставлен заслон», — подчеркнула глава ЦБ. На рынке пенсионных накоплений должна быть повышенная ответственность. Мы рассчитываем, что участники индустрии сами выработают нормы и способы их контроля», — указала она.