Проблема блокировки банковских счетов легального бизнеса во многом связана с недостаточной налоговой дисциплиной и недоинформированностью предпринимателей, а не с нарушением норм антиотмывочного закона. Об этом сообщил журналистам руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута, указав, что такие выводы приводятся в исследовании «Опоры России».



Чаще всего приостановка операций по счету легального бизнеса происходит не в рамках закона о противодействии отмыванию теневых доходов, а связана с тем, что предприниматель предоставил неполный комплект документов, не подал налоговые либо таможенные декларации или имеет задолженность по налогам, отметил Мамута.

«Здесь есть несколько разных векторов, которые требуют отдельной дискуссии с ФНС и, если честно, повышения налоговой дисциплины самого малого бизнеса», — сказал Мамута в кулуарах Международного финансового конгресса.

Он также напомнил, что ЦБ создал специальную комиссию для реабилитации клиентов, попавших в черные списки банков. По его данным, «из общего числа пересмотренных решений 95 с лишним процентов — это решения, пересмотренные самими банками».

«То есть этот механизм достаточно неплохо уже работает, — сказал Мамута. — Пока, как нам представляется, эта проблема в значительной степени связана с неполным пониманием [бизнесом] особенностей подобного механизма и того, что предприниматель должен делать в подобной ситуации», — сказал Мамута.

«Мы исходим из того, что постепенно, по мере освоения этого механизма, количество споров такого рода будет снижаться, что должно привести к улучшению ситуации», — резюмировал представитель ЦБ.

Мамута подчеркнул, что для этого Банк России совместно с деловыми объединениями подготовил методические рекомендации для предпринимателей, в которых описал, как добросовестному бизнесу избежать блокировки счетов.