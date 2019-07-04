Совет Директоров ПАО КБ «Восточный» принял решение о назначении Вячеслава Герасимовича Арутюняна исполняющим обязанности председателя правления банка «Восточный», а Константина Вячеславовича Рогова главным исполнительным директором банка «Восточный» с сохранением должности заместителя председателя правления.

В ожидании разворота очередного цикла в розничном кредитовании совет директоров считает, что диверсификация бизнеса в пользу более устойчивых доходов является приоритетной задачей для банка.

Вячеслав Герасимович владеет необходимой компетенцией для развития и запуска новых направлений бизнеса. Именно он отвечал за построение «с нуля» гарантийного бизнеса в банке, который по итогам 2018 года занял третье место среди банков в стране по объему продаж, уступая только Сбербанку и ВТБ.

«Данные кадровые решения являются важными на текущем этапе развитии банка. Вячеслав Арутюнян должен выстроить комплексную работу с корпоративными заемщиками с целью восстановить качество портфеля, обеспечить возвратность и доходность уже выданных кредитов. Константин Рогов в свою очередь сконцентрируется на финансовом контроле и на мероприятиях по оптимизации RWA с целью снижения капиталоемкости баланса и достижения максимального положительного эффекта на запас капитала банка», – прокомментировала Светлана Труханович, председатель совета директоров банка «Восточный».

Вячеслав Герасимович Арутюнян имеет более чем 20-летний опыт работы в банковской сфере и занимал руководящие должности в Московском кредитном банке (МКБ), банке «Уралсиб» и Сбербанке.

Константин Вячеславович Рогов был приглашен и нанят в банк «Восточный» фондом Baring Vostok. Уже более четырех лет он занимает должность финансового директора банка и имеет 20-летний опыт работы на позициях казначея и финансового директора в крупных банках, включая банк «Связной», МДМ-банк и другие.