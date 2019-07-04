Центробанк РФ разработал проект стандартов эмиссии ценных бумаг. Документ предоставляет новые возможности привлечения финансирования путем выпуска ценных бумаг, а также делает процедуру регистрации выпусков ценных бумаг более комфортной для эмитентов. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте регулятора.

« Проект положения «О стандартах эмиссии ценных бумаг» направлен на приведение нормативных актов Банка России, регулирующих процедуру эмиссии ценных бумаг нефинансовых и финансовых организаций, в соответствие с положениями закона об упрощении эмиссии ценных бумаг, которые вступают в силу с 1 января 2020 года», — говорится в сообщении регулятора.



Документ, в частности, сокращает сроки проведения внутрикорпоративных процедур, необходимых для выпуска ценных бумаг. «Это происходит прежде всего за счет того, что у эмитента появляется возможность передавать право подписи решения о выпуске ценных бумаг и иных эмиссионных документов уполномоченному должностному лицу, а также за счет отмены утверждения решения о выпуске облигаций», — уточняется в сообщении.

Проект положения также регламентирует процедуру предоставления документов для государственной регистрации выпуска ценных бумаг в электронной форме. Документ расширяет перечень случаев, в которых вместо регистрации отчета об итогах выпуска допускается направление уведомления. В том числе уведомительный порядок предусмотрен при размещении облигаций, не конвертируемых в акции, а также в случаях размещения акций при учреждении акционерного общества. При этом полномочия по направлению уведомления с 2020 года перейдут от эмитента к регистратору или депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на облигации.

Вводится регулирование процедуры регистрации регистраторами выпусков акций, размещаемых при учреждении акционерных обществ, не являющихся кредитными организациями, а также некредитными финансовыми организациями, решение о государственной регистрации которых в соответствии с федеральными законами должно приниматься Банком России.

Предложения и замечания по проекту положения принимаются по 17 июля 2019 года.