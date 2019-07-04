Банк России рассчитывает на продуктивное взаимодействие с Европейским центробанком (ЕЦБ) после назначения Кристин Лагард на пост руководителя. Такую точку зрения выразила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева в кулуарах Международного финансового конгресса.



«Она [Лагард] сможет принести много пользы на новом посту. В МВФ она была эффективна, на новом посту, вероятно, будет не менее эффективна», — сказала Юдаева.

Она выразила надежду на результативное сотрудничества регуляторов.

«Мы сейчас находимся в той ситуации, когда мы не являемся кредитополучателем, мы участвуем в других программах. Не столько мы зависим от МВФ, сколько они, в какой-то степени, от нас. Я надеюсь на продуктивное взаимодействие», — отметила Юдаева.

Ранее 28 стран Евросоюза на экстренном саммите в Брюсселе согласовали имена кандидатов на ключевые посты. На должность руководителя ЕЦБ выдвинули директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард.