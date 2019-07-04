Арбитражный суд Москвы вернул Агентству по страхованию вкладов (АСВ) заявление о взыскании убытков в размере более 3 млрд рублей с пяти бывших руководителей Промрегионбанка.

Ранее АСВ направило в суд заявление о взыскании убытков, но 19 июня в суд поступило ходатайство Агентства о возвращении этого заявления.

В ходе конкурсного производства было установлено, что контролирующими банк лицами совершены сделки по предоставлению кредитов организациям, не осуществляющим реальной финансово-хозяйственной деятельности, сообщило ранее АСВ. Также выявлены незаконные сделки по отчуждению недвижимого имущества с неравным встречным исполнением и приобретению ценных бумаг по завышенной стоимости, что причинило банку убытки.

Арбитражный суд Москвы 11 августа 2016 года признал Промрегионбанк банкротом.