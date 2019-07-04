Абсолют Банк объявил о снижении процентной ставки по государственной программе для семей с детьми «Детская ипотека» до 5,49% на весь срок кредитования.

Сумма кредитования — от 300 тыс. до 12 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 6 млн рублей для других регионов. Срок — до 30 лет, первоначальный взнос — от 20%.

Оформить «Детскую ипотеку» могут семьи, у которых родился второй ребенок или последующие дети с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Она выдается на покупку строящегося или готового жилья на первичном рынке недвижимости, также семьи с детьми смогут получить ее на рефинансирование ранее оформленного кредита.