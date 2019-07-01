В Челябинской области прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении местных жителей, обвиняемых в хищении свыше 13 млн рублей у граждан под видом оказания финансовых услуг. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.



«Прокуратура Ленинского района Магнитогорска Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих местных жителей. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, злоумышленники с 2013 года по 2014 год, действуя от имени номинальных юридических лиц, используя при этом логотип и вывеску несуществующий компании, исполняя функции руководителей, совершили хищение денежных средств граждан на общую сумму свыше 1,1 млн рублей.

Согласно разработанной схеме, указанные организации были разрекламированы как общества по оказанию услуг софинансирования, т. е. погашения кредитных обязательств граждан за денежное вознаграждение, которое состояло во внесении гражданами 30% от суммы имеющегося кредита.

«Не намереваясь исполнять перед гражданами принятые на себя обязательства и погашать выплаты по кредитам, сделав несколько взносов для создания видимости исполнения обязательств, соучастники завладели денежными средствами 12 граждан», — отмечается в сообщении.

Кроме того, с 2014 года по 2015 год злоумышленники, также используя название несуществующей организации, похитили денежные средства 68 граждан, обещая вкладчикам возможность получения через непродолжительный период времени высокий процент по вкладам — до 55%. Граждане, доверяя обещаниям, передавали свои личные сбережения в виде вкладов в несуществующую организацию, которыми злоумышленники распорядились по своему усмотрению. Общая сумма ущерба составила свыше 12,2 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.