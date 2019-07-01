Арбитражный суд Москвы на заседании 3 июля объявил резолютивную часть решения о признании Тройка-Д Банка несостоятельным (банкротом). Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов, которое суд назначил конкурсным управляющим.

Лицензия у Тройка-Д Банка была отозвана 17 апреля этого года. Объясняя это решение, ЦБ в числе прочего указывал, что кредитная организация не обеспечивала своевременное представление в уполномоченный орган достоверной информации по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также систематически занижала величину необходимых к формированию резервов и завышала стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения. В деятельности Тройка-Д Банка имели место недобросовестные действия по выводу активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.



Позже ЦБ оценил «дыру» в балансе Тройка-Д Банка в 3,9 млрд рублей.