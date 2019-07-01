В «Тинькофф Бизнесе» с 1 июля можно открыть счета в юанях, говорится в сообщении Тинькофф Банка.

Переводы в юанях теперь будут осуществляться напрямую без дополнительной конвертации.

При подключении тарифа «Простой» будет взиматься комиссия 0,2% от суммы перевода, минимум 99 ¥; «Продвинутый» тариф предусматривает комиссию в 0,15% от суммы перевода, минимум 79 ¥; «Профессиональный» тариф — 0,15% от суммы перевода, минимум 59 ¥, максимум 299 ¥.