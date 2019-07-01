Мошенничество в сфере информационных технологий и в Интернете необходимо наказывать более жестко, чем это делается сейчас, заявил первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов в ходе Международной конференции по страхованию.

«Если мы не создадим неотвратимость и жесткость наказания за мошенничество в новых технологиях, то новые технологии будут нести очень большие риски. И здесь степень неотвратимости должна вырасти и степень жесткости должна вырасти. Всякие хакеры и так далее ... должны иметь очень сильный downside (негативные последствия — ред.), чтобы ограничить эту деятельность», — сказал Швецов.

По его мнению, нынешнее правоприменение и праворугелирование недостаточно жестко относится к правонарушениям в области интернета и новых технологий, и это создает проблемы. За 10 лет придет осознание, что мир, построенный на кибертехнологиях, должен защищать себя от киберпреступности, добавил он.