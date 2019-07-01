Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление временного управляющего микрофинансовой организации (МФО) «Домашние деньги» об отстранении Юрия Гладштейна от должности генерального директора компании, говорится в определении суда.

Исполнение обязанностей руководителя должника возложено на Дениса Соловьева.

По информации управляющего Ильи Габитова, действующий руководящий состав должника не выполняет свои обязанности надлежащим образом, уклоняется от предоставления кандидатуры на должность директора должника. Кроме того, руководство компании не исполнило обязанности по передаче ему документов и имущества должника.

Ранее арбитраж назначил на 3 сентября рассмотрение заявления кредитора «Домашних денег» о привлечении трех бывших топ-менеджеров к субсидиарной ответственности по обязательствам должника. В заявлении кредитора Алексея Козлова содержится требование о привлечении руководителя МФО Евгения Бернштама, Юрия Гладштейна и члена совета директоров Андрея Кузнецова к субсидиарной ответственности. Размер взыскиваемых денежных средств в заявлении не указан.

Управляющий тоже подал иск о привлечении Бернштама к субсидиарной ответственности по обязательствам должника.